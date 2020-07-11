مليشيا الردع في طرابلس تقبض على متطرف من درنة

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أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع ان مليشيا “قوة الردع الخاصة” ألقت القبض خلال اليومين الماضيين على المتطرف زياد رافع ساسي والذي يكنى بـ”أبوقصي” ويعرف أيضًا “زياد البابا”.

وأوضح المصدر أن ساسي من مواليد 20 أغسطس 1970 ومتزوج، من سكان مدينة درنة ومقيم في طرابلس منذ العام 2012 وتحديدا من سكان وسعاية أبديري، لافتا إلى أن ذويه مقيمين في طرابلس منذ العام 1967.

ولفت المصدر إلى أن ساسي شارك في أحداث فبراير 2011 ومقرب من قيادات الجماعة الليبية المقاتلة سابقا، وهو حامل للفكر الجهادي المتطرف، ومناصرا لمتطرفي مجلس شورى مجاهدي درنة و بنغازي وأجدابيا.

وأفاد المصدر أن مليشيا “الردع ” ألقت القبض عليه في 8 يوليو 2020، مؤكدًا أن اعتقاله تسبب في حالة غضب واحتقان في أواسط متطرفي مجالس الشورى والمقربين ومناصري المفتل المعزول الصادق الغرياني ويطالبون مليشيا الردع بإخلاء سبيله.

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