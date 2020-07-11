مصر تفرض غرامة “باهظة” على الليبيين العالقين بسبب “كورونا”

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري إن مصر تفرض غرامات باهضة على الليبيين العالقين في مصر بسبب تأخرهم في الخروج منها بسبب جائحة كورونا.

وأضاف الجراري في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ :”خاطبنا رئيس مجلس النواب المصري ورئيس مجلس الوزراء لإطلاعهم على ظروف الليبيين العالقين في مصر وتآخر خروجهم مصحوبين بسياراتهم الخاصة”.

وتابع رئيس الغرفة :”أوضحنا لهم الظروف التي نجابهها جميعا – جائحة كورونا – والتي ألقت بظلالها على كل العالقين في مختلف دول العالم وبسببها تتضاعف معاناة المواطن الليبي الذي تقطعت به السبل في معظم الدول ولعل أهونها هم العالقين في مصر”.

وقال الجراري :”هذه الأيام نستعد جميعا لاستقبال عيد الأضحى المبارك مما أدى إلى تواجد عشرات الأسر اللييية في منفذ السلوم البري وهم في طريقهم للعودة إلى ليبيا لكنهم فوجئوا بوجود غرامات تأخير عليهم وعلى سياراتهم والجميع يعلم أن هذا التأخير هو خارج عن الإرادة بسبب تفشي فيروس كورونا وإقفال الحدود”.

ويواصل رئيس الغرفة حديثه :”هذه الأسر التي تاقت للرجوع الآن قد نفدت كل ما لديها من مبالغ وتضاعفت معاناتها والآن بعد أن وصلوا إلى الحدود بحسب الكشوفات المعمول بها مع اللجان المختصة وجدوا أنفسهم في هذه الأزمة، فانهالت علينا الاتصالات والمناشدات الطامحة في حل هذه الإشكالية والعمل على العودة إلى ليبيا في أسرع وقت”.

ولأننا نعلم مدى تقديركم وحرصكم على أواصر المحبة والتعاون والاحترام وللعلاقة الطيبة بين البلدين فإننا نأمل منكم مخاطبة

وناشد الجراري الجهات المسؤولة في منفذ السلوم البري حتى يتم إعفاء العالقين من هذه الغرامات الخاصة بالأفراد والسيارات كي يستطيعوا دخول ليبيا خلال هذه الفترة ويقضوا فترة الحجر الصحي قبل عيد الأضحى المبارك.

وأوضح رئيس الغرفة المشتركة أن الغرامات تبدأ من 800 جنيه مصري وتصل حتى 2000 جنيه بالنسبة للإقامة، وغرامات المغادرة عن كل مواطن 350 جنيه مصري، مؤكدًا أن غرامات السيارات الليبية الخاصة تبدأ من 5000 إلى 12000 جنيه مصري.