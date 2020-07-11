لعدم تطابق الموقع..الظواهر السلبية تهدم “كشك” في بنغازي

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أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة إزالة ” كشك ” عشوائي في منطقة البركة بنغازي لعدم تطابق الموقع بالإجراءات وللتعدي على مُمر المُشاة وللإساءة للمظهر العام للمدينة والبناء على كوابل أرضية للكهرباء.

وأوضح مكتب الإعلام في الجهاز أن هذا البناء يملك صاحبه كل الإجراءات القانونية السامحه له بإنشاء “كشك ” تجاري في المدينة من الجهات المُختصة إلا أن الموقع لا يُطابق الإجراءات الممنوحة له.

وأشار المكتب إلى أن الإزالة تمت بسبب الاختيار الخاطئ للموقع وعدم تطباق معايير السلامة نهائياً والإساءة للمظهر العام، إضافة إلى البناء على خزان للصرفي الصحي ونافورة للمياه وامتداد لكوابل كهربائية أرضية ما يُعتبر تهديد لسلامته وسلامة المواطنين.

وأفاد مكتب الإعلام في جهاز مكافحة الظواهر السلبية أن الإزالة تمت على نفقة صاحب الكشك الخاصة وتنبيهه بضرورة مُراجعة جهات الاختصاص لاختيار موقع يتضمن كافة الشروط المعايير والمُواصفات القانونية العامة.

وشدد المكتب على المواطنين أصحاب الأكشاك بضرورة مُراجعة جهات الاختصاص قبل مُباشرة أي بناء لعدم الوقوع في المحظور وانتهاك الشروط ومعايير السلامة والمواصفات العامة الواجب توافرها.