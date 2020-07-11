فرعي بنغازي للتنس يعقد اجتماعًا لدارسة كل مايتعلق باللعبة

أخبار ليبيا24

ناقش رئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي للتنس الأرضي بنغازي اليوم السبت جملة من المواضيع التي تهم اللعبة وذلك خلال اجتماع عقد بمقر الاتحاد بالمدينة الرياضيه بنغازي.

وقال رئيس الاتحاد الفرعي بنغازي إدريس شوايل إن الاجتماع كان لعرض ماتم في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد اللييي التي عقدت خلال الأيام الماضيه في طرابلس.

وأضاف شوايل في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ تم دعوتي للحضور بصفتي نائب رئيس الاتحاد الليبي للتنس الأرضي لكن لم أحضر بسبب الظروف التي تواجه البلاد حاليا.

وتابع حضر نادي الأهلي بنغازي فقط الاجتماع بصفته عضوا في الجمعية العمومية وهو النادي الوحيد في بنغازي الذي دفع رسوم الاشتراك للسنة الحالية، مشيرًا إلى أن الميزانية تم قفلها و كل الأمور جيدة.

ودعا رئيس الاتحاد الفرعي كل المسئولين عن الرياضة عامة واللعبة بالخصوص الاهتمام بالبنية التحتية للعبه في بنغازي خاصة ملاعب التنس.