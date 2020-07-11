بوشناف يشكل غرفة طواريء لمتابعة الاعتداءات على الأراضي

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أصدر وزير الداخلية في الحكومة الليبية إبراهيم بوشناف اليوم السبت قرارًا يقضي بتشكيل غرفة طواريء أمنية برئاسة مدير أمن بنغازي عميد عادل عبدالعزيز.

وأكد بوشناف في قراره على أن الغرفة الأمنية تتولى متابعة الشكاوى المتعلقة بالاعتداءات على أراضي البناء داخل المخططات المدن والقرى المملوكة للدولة والأفراد.

وطالب وزير الداخلية على ضرورة الاستدلال فيها وضبط من يستدعي الأمر ضبطه ثم الإحالة إلى النيابة العامة المختصة وتنفيذ ما يصدر عنها من أوامر.

وشدد بوشناف على جميع مديريات الأمن أن تضع تحت تصرف الغرفة الأمنية التي سيكون مقرها مديرية الأمن ما قد تطلبه من أفراد وآليات لتنفيذ المهام الموكلة إليهم.