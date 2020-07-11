بدء الامتحانات النهائية لسنوات النقل للتعليم الأساسي والثانوي في 8 أغسطس

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلنت وزارة التعليم بالحكومة الليبية، أن الامتحانات النهائية لسنوات النقل لمراحل التعليم الأساسي والثانوي العامة والخاصة ستبدأ اعتبارًا من 8 أغسطس المقبل.

جاء ذلك حسب قرار وزير التعليم فوزي بومريز بشأن تحديد مواعيد الامتحانات النهائية لسنوات النقل للتعليم الأساسي والثانوي، بحسب ما نشرت وزارة التعليم على صفحتها في “فيسبوك” اليوم السبت.

وشدد قرار الوزارة على ضرورة التزام كل مؤسسة تعليمية بالضوابط والشروط التي وضعتها اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا.

ونص القرار، على تكليف مدير إدارة الامتحانات بوضع جداول موحدة لجميع سنوات النقل، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره داعية الجهات المختصة لتنفيذه.