الهواري يعلن شفاء طبيب من فيروس كورونا

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أعلن مستشفى الهواري في مدينة بنغازي، يوم أمس الجمعة، شفاء الطبيب عبدالله البلعزي، من فيروس كورونا حيث أظهرت نتيجة تحليل العينة التي أجريت له سلبيتها.

وأصيب البلعزي أثناء تواجده في مستشفى أمحمد المقريف في مدينة أجدابيا لتقديم الخدمات الطبية لأحد المصابين بفيروس كورونا.