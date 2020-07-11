الهواري يعلن شفاء طبيب من فيروس كورونا
أخبار ليبيا24
أعلن مستشفى الهواري في مدينة بنغازي، يوم أمس الجمعة، شفاء الطبيب عبدالله البلعزي، من فيروس كورونا حيث أظهرت نتيجة تحليل العينة التي أجريت له سلبيتها.
وأصيب البلعزي أثناء تواجده في مستشفى أمحمد المقريف في مدينة أجدابيا لتقديم الخدمات الطبية لأحد المصابين بفيروس كورونا.
وسجل مستشفى الهواري أمس الجمعة 7 حالات شفاء من فيروس «كورونا» ليرتفع عدد حالات الشفاء في مستشفى الهواري إلى 22 حالة .
ويحسب آخر إحصائية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض وصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا إلى 1342 حالة منها 797 حالة نشطة فيما سجلت 307 حالة شفاء إضافة إلى 38 وفاة.