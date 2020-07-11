المجعي: ننتظر أوامر التحرك نحو سرت

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الناطق باسم مليشيات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق، مصطفى المجعي، إن مليشيات ”بركان الغضب”، أنهت كافة الترتيبات اللازمة، وتنتظر أوامر التحرك نحو مدينة سرت.

المجعي ذكر أن الاستعدادات مكتملة للتوجه نحو سرت والجفرة، مُتابعًا “نحن الآن بانتظار الأوامر، ولدينا طيراننا، ودفاعاتنا الجوية، ولدينا مقاتلونا، وأتممنا كل الاحتياجات، وبانتظار الأوامر”.

وأضاف “الجيش أعلن مناطق بويرات الحسون، وأبو قرين والوشكة، مناطق عسكرية مغلقة بهدف تلاشي أخطاء وقعت من قبل”، مُشيرًا إلى أن إغلاق هذه المناطق جاء لأسباب ميدانية، وأن العملية لم تتأخر.

وزعم أنهم يحاولون تجنيب المدينة الدمار، والدخول بأقل الخسائر كما حصل في مدن الغرب الليبي وآخرها ترهونة، موضحًا أن هناك ترتيبات لما بعد الدخول، وأنه لا يمكن تسليم المدينة وما بعدها للمجهول بعد تحريرها، مُستدركًا “الجميع يعلم أن هناك مسارات أخرى خارج الميدان، بعضها سياسي وبعضها مخابراتي، وبعضها اجتماعي، وكل هذا جرى الترتيب له جيدًا تمهيدًا للتحرك صوب المدينة”.

وحول استهداف منظومات الدفاع التركية، في قاعدة “الوطية”، قال المجعي “القصف لن يغير شيئا من استراتيجيتنا، نحن نعمل بتخطيط محكم، ونخطط للمفاجآت، ولن يؤثر هذا القصف على عملياتنا الحربية، لكن لنقل إن بنك الأهداف قد يتعدى إلى أماكن لم تكن في خططنا من قبل، والقصف كان بعيدًا عن خطوط المواجهة، وفتح المجال لقصف أهداف بعيدة عن المعارك يعطينا هامشًا لنتحرك بالمثل، لأجل الردع ومعاقبة المعتدي”.

وفيما يخص تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بأن حكومة الوفاق ترفض التوقيع حاليًا على وقف لإطلاق النار، اعتبر أن روسيا ترد على التوبيخ الذي تعرضت له في مجلس الأمن، بعد الطلب الصريح لمندوب حكومة الوفاق، حين دعا موسكو لسحب مقاتليها من ليبيا.

وأكمل المجعي: “روسيا تعلم تمامًا من رفض التوقيع، في التاسع من يناير الماضي في موسكو، وفي 19 من الشهر ذاته في برلين، وقبل ذلك رفض كل الدعوات الدولية والأممية لوقف القتال، وأفشل مؤتمر غدامس من قبل، وخرق كل هدنة مؤقتة”، مُشددًا أن روسيا تعلم جيدًا من الذي عطل كل الجهود لوقف نزيف الدماء، لكنه التحيز الأعمى لحفتر، عندما دعمته بالسلاح والمرتزقة ودعمته سياسيًا، مُعتبرًا الموقف الأخلاقي لروسيا محرج للغاية.

وتطرق المجعي إلى إمكانية الجلوس مع حفتر، قائلاً “بالنسبة لنا حفتر أصبح من الماضي، ويجب أن يقدم للعدالة ويعطي الفرصة للدفاع عن نفسه في محاكمة عادلة، فقد أعطي فرصًا لا يستحقها، وعهدنا منه كل غدر، ووقف إطلاق النار الذي يطلبه الآن ليس إلا محاولة لالتقاط الأنفاس، وسيعاود الكرّة لو أتيحت له الفرصة، حسب قوله” .

وزعم أن حكومة الوفاق، سعت دائمًا للوحدة بين الليبيين وذهبت في سبيل ذلك إلى باريس وباليرمو وحتى أبوظبي والقاهرة، وعندما حصل العدوان تصدت له، وهزمته، مشددًا أنه إذا كان هناك حديث لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار، فلا يمكن للمرتزقة أن يكونوا طرفا فيه.

واختتم “حكومة الوفاق تسعى إلى أن يجتمع كل الليبيين بكل أطيافهم، ليبحثوا مستقبل بلادهم، لا يستثنى من ذلك إلا المتورطين في جرائم الحرب وجرائم تمس بأمن الدولة، وليكن القضاء هو الفيصل”.