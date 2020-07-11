العثور على جثة مليشياوي في صبراتة مقتولًا في ظروف غامضة

العثور على جثة مليشياوي في صبراتة مقتولًا في ظروف غامضة

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن مدينة صبراتة شهدت تصفية المليشياوي عبدالغني العويب بعد العثور على جثته على شاطيء البحر في المدينة، دون تحديد الأسباب وفاعلي الجريمة.

وأوضح المصدر أن العويب الملقب بـ”عبدو” من مواليد فبراير 1989 ومن سكان مدينة صبراتة، مضيفًا أن هناك مصادر تشير إلى أن مقتل المليشياوي جاء بعد مشاجرة وقعت على الشاطئ مع عناصر مليشياوية أخرى.

وأضاف المصدر أن عبدو كان سجينًا في سجن مباحث الجنائية الغربية في قضايا جنائية، وتمكن من الخروج من السجن بعد سيطرة مليشيات الوفاق على مدينة صرمان واقتحام السجن وإخراج المساجين في 13 ابريل 2020.