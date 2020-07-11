الشاطر: رفع القوة القاهرة عن الحقول قنبلة ستنفجر قريبًا

الشاطر: رفع القوة القاهرة عن الحقول قنبلة ستنفجر قريبًا الشاطر: عدم الوصول لتفاهم حول توزيع النفط سيعود القفل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن كل الصادرات النفطية، مجرد هدنة مالية عوضا عن العسكرية لحين الوصول إلى تفاهم حول توزيعها .

الشاطر تساءل، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “من رسم وخطط لإعادة ضخ النفط ورفع القوة القاهرة؟ هل الصفقة ورقة ضغط على الحكومة الشرعية لتحقيق ما فشل العمل العسكري في تحقيقه ؟” .

وقال “أتصور أن ما حدث هدنة مالية عوضا عن العسكرية إلى حين الوصول لتفاهم حول توزيعها فهي إذن قنبلة ستنفجر في نهاية المدة لنعود للقفل” .

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الجمعة، رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن المشكلات الفنية ستُبقي الإنتاج منخفضا، وستكون الناقلة “كريتي باستيون” أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي.

وأضافت أن زيادة الإنتاج التدريجية ستستغرق وقتا طويلا نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكامن والبنية التحتية بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 يناير 2020م.

واعتبر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أن الخطوة تسير نحو تحقيق الانتعاش الوطني، موجها الشكر لجميع الأطراف التي شاركت في المناقشات الأخيرة للمساعدة في تحقيق هذه النتيجة.