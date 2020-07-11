آغا: سبب تأخر ورود المرتبات لتأخر الجزء المغطى من قبل مالية الوفاق

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قال رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا اليوم السبت إن سبب تأخر المرتبات لمستحقيها ابتداءً من مرتب شهر مايو هو تأخير الجزء المغطى من قبل وزارة المالية في حكومة الوفاق لبعض القطاعات.

وأضاف آغا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن مصرف ليبيا المركزي قام بتسييل المرتبات في حساب وزارة المالية طرف المركزي إلا أن التأخير من قبل مالية الوفاق، موضحًا أن مرتبات بعض القطاعات جزء منها يغطى من طرابلس وجزء من البيضاء.

وأشار رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء إلى أن العمل حاليا جاري على صرف المرتبات فور الانتهاء منها.