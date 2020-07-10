وليامز وعقيلة صالح يرحبان بإعلان رفع القوة القاهرة وإعادة فتح النفط

أخبار ليبيا24 – سياسة

رحب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط برفع القوة القاهرة وإعادة فتح النفط.

وأكد الطرفان خلال لقائهما في جنيف اليوم الجمعة ، على ضرورة عدم وضع أي عراقيل أمام تدفق النفط كونه ملك كل الليبيين ويجب أن يدار إنفاق إيراداته بشفافية ومهنية، بحسب ما نشرت البعثة على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وناشد الطرفان، الجهات الدولية إلى وقف تدخلاتهم السلبية في ليبيا وتسهيل ودعم العملية السياسية بغية تدارك وقوع كارثة إنسانية واقتصادية جديدة في مدينة سرت والهلال النفطي.

وقد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، مؤكدة أن ناقلة “كريتي باستيون” ستكون السفينة الأولى التي تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم الجمعة، أن زيادة الإنتاج التدريجية ستستغرق وقتا طويلا نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكامن والبنية التحتية بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 يناير الماضي.