وليامز ترحب بموقف عقيلة صالح الداعم لوقف إطلاق نار فوري ودائم بليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عدة مواضيع بشأن الوضع في ليبيا.

وذكرت البعثة الأممية، أن الطرفين ناقشا إعادة إحياء الحوار السياسي ومبادرة عقيلة صالح، والحاجة لتكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة الليبية.

ورحبت وليامز خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الجمعة في جنيف، بموقف عقيلة صالح الداعم لوقف إطلاق نار فوري ودائم خصوصًا في سرت، بحسب ما نشرت البعثة على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وناشد الطرفان، الجهات الدولية إلى وقف تدخلاتهم السلبية في ليبيا وتسهيل ودعم العملية السياسية بغية تدارك وقوع كارثة إنسانية واقتصادية جديدة في مدينة سرت والهلال النفطي.