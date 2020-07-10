مكافحة كورونا طبرق توصي بعدم استقبال أي حالة من الخارج إلا للمقيمين
أخبار ليبيا24- خاص
قال رئيس اللجنة الإستشارية الطبية لمكافحة كورونا طبرق فرج الجالي بسبب خطورة الوضع الصحي الحالي في ليبيا نوصي بعدم استقبال أي حالة من الخارج إلا للمقيمين فى بلدية طبرق فقط.
وأصدر الجالي كتابًا رسميًا لكلاً من رئيس المجلس التسييري طبرق، ورئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا طبرق، أوصى من خلاله بعدم استقبال أي حالة من الخارج إلا للمقيمين فى بلدية طبرق فقط، وذلك بعد إجراءهم لتحليل ” P C R ” عند دخولهم من المنفذ.
وأكد رئيس اللجنة أنه أوصى بعدم استقبال أي حالة قادمة من الخارج إلا بعد تنظيم هذا الأمر، مؤكدًا إخلاء مسؤوليتهم من تسرب أو اختلاطهم داخل المدينة.
وطالب بالاهتمام والنظر إلى هذه التوصية بجدية، مؤكدًا أن الوضع فى غاية الخطورة وقد يخرج الأمر عن السيطرة إذا لم يتم معالجة هذا القصور وتكون سلامة المواطنين مهددة بصورة كبيرة.