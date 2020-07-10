مكافحة كورونا طبرق توصي بعدم استقبال أي حالة من الخارج إلا للمقيمين

مكافحة كورونا طبرق توصي بعدم استقبال أي حالة من الخارج إلا للمقيمين

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس اللجنة الإستشارية الطبية لمكافحة كورونا طبرق فرج الجالي بسبب خطورة الوضع الصحي الحالي في ليبيا نوصي بعدم استقبال أي حالة من الخارج إلا للمقيمين فى بلدية طبرق فقط.

وأصدر الجالي كتابًا رسميًا لكلاً من رئيس المجلس التسييري طبرق، ورئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا طبرق، أوصى من خلاله بعدم استقبال أي حالة من الخارج إلا للمقيمين فى بلدية طبرق فقط، وذلك بعد إجراءهم لتحليل ” P C R ” عند دخولهم من المنفذ.