فنادق طبرق تستقبل 400 مواطن ليبي عالق قادم من مصر

أخبار ليبيا24- خاص

أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية أن 400 مواطن ليبي عالق وصلوا من مصر تم حجرهم بعد إجراء كل التحاليل والفحوصات اللازمة في فندقي دار السلام وباب طبرق.

وأضاف بوالخطابية في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن وصول المواطنين ووضعهم في الفنادق تم بعد التنسيق مع اللجان المكلفة بمنفذ أمساعد وطبرق.

وأشار رئيس المجلس إلى أن اللجان الطبية والأمنية والتسكين قامت بواجبها تجاه المواطنين العالقين التابعين لبلدية طبرق والبلديات المجاورة لها، موضحًا أن 6 مواطنين عالقين من طبرق كانوا بمدينة بنغازي وتم حجرهم أمس في فنادق طبرق.

ولفت بوالخطابية إلى أنه تم تسجيل المواطنين العالقين في مصر لبلدية طبرق وبالتعاون مع اللجنة بمنفذ أمساعد تم وصول هذا العدد من العالقين، مؤكدًا أن فنادق طبرق سوف تستقبل أعداد أخرى غداً وخلال الأيام القادمة.

وطالب رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق من عمداء البلديات التعاون معه من أجل استقبال العالقين في مصر والتابعين للبلديات الأخرى.