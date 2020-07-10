حكم كرة قدم ليبي يكشف عن إصابته بفيروس كورونا

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كشف حكم كرة القدم محمد الهوني الأربعاء عن إصابته بفيروس كورونا

وقال الهوني على حسابه على “فيسبوك” :”ظهرت لدي أعراض الفيروس منذ 3 أيام وتوجهت إلى مركز بنغازي الطبي حيث سحبت مني عينة PCR وطلب مني الحجر المنزلي إلى أن تظهر النتيجة”.

وتابع الحكم :”رجعت و حجرت نفسي ليلتين وذهبت الأربعاء للتعرف على نتيجة التحليل لكن لم تظهر النتيجة بسبب نقص في مواد التشغيل فأخذت مني تحليل دم وكانت النتيجة سالبة”.

وواصل الهوني :”دخلت للمستشفى تم علاجي من قبل أحد الأطباء وتم وضعي في الملاحظة لمدة ساعة وغادرت وخالطت العائلة والأصدقاء”.

وأشار إلى أنه في المساء اشتد الصداع و ارتفعت درجة الحرارة وتوجه للمركز مجدداً لكن الطبيب أكد له أنه لا شيء يدعوا للقلق، مضيفًا :”بعد عودتي للمنزل اتصل بي فريق الرصد وأبلغني أن نتيجة PCR ظهرت موجبة”.

وختم حكم كرة القدم :”حاليا أتواجد في مركز الهواري حيث تم استقبالي بشكل جيد و أتلقى الرعاية الصحية”.

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