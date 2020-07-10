بعد ارتفاع الإصابات..زلتين تعلن حظر تجوال كامل لمجابهة كورونا

أخبار ليبيا24

أعلنت بلدية زليتن تطيق حظر للتجول بالمدينة خلال 24 ساعة كاملة و لمدة 7 أيام ابتداءً من الخميس بعد ارتفاع الإصابات بفيروس “كورونا”.

وأوضحت البلدية ان الحركة ستكون مقتصرة على الاحتياجات الطارئة التي تحددها الجهات الضبطية

واستثنت بلدية زليتن من حظر التجول الأعمال ذات الطبيعة الأمنية و الصحية وأعمال النظافة والكهرباء والاتصالات.

وشددت بلدية زليتن في قرارها على إقفال كافة المحلات التجارية والحرفية والمساجد و المؤسسات التعليمية والمقاهي و النوادي وكل التجمعات.

وسمحت البلدية بفتح المواد الغذائية والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والتي ستحدد فترة عملها من لجنة إدارة أزمه فيروس كورونا بالبلدية.

وعلق بلدي زليتن تقديم الخدمات الإدارية داخل البلدية مستثنيا الأعمال الصحية و السجل المدني والمصارف والتي يقتصر عملها على المندوبين على أن يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وطالبت بلدية زليتن مديرية الأمن بالمدينة والأجهزة الأمنية والحرس البلدي بتطبيق كافة القرارات الصادرة وتتولى لجنة إدارة أزمة كورونا بالبلدية متابعة و تقييم الوضع الوبائي.

وكانت لجنة أزمة كورونا ببلدية زليتن قد أعلنت الأربعاء عن تسجيل 29 حالة مخالطة مصابة بفيروس كورونا إضافة إلى فقدان المتابعة لعدد 3 حالات ليرتفع عدد المصابين بدلتين إلى 77 حالة منها حالتين وفاة و 6 حالات شفاء.