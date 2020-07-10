السفارة الأمريكية ترحب برفع القوة القاهرة عن صادرات النفط بليبيا

أخبار ليبيا24 – اقتصاد

رحبت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة على الصعيد الوطني واستئناف عملها الحيوي نيابة عن جميع الليبيين.

وأعربت السفارة في بيان لها اليوم الجمعة، عن ترحيبها بتعاون مؤسسة النفط مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لضمان عدم اختلاس الإيرادات والحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي.

وأشادت السفارة الأمريكية، بجهود جميع الأطراف الليبية لتسهيل عمليات المؤسسة الوطنية للنفط، بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وأكدت السفارة، أنها ستواصل دعم الشفافية المالية في ليبيا، ومن خلال الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة، وتعزيز التفاهم المشترك بين الليبيين بشأن التوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز، على حد قولها.

وقد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، مؤكدة أن ناقلة “كريتي باستيون” ستكون السفينة الأولى التي تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم الجمعة، أن زيادة الإنتاج التدريجية ستستغرق وقتا طويلا نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكامن والبنية التحتية بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 يناير الماضي.