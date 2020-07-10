الردع تُضيق الخناق على المرتزقة السوريين بسبب الرواتب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت مصادر ميدانية، أن عناصر المرتزقة السوريين في ليبيا، يواجهون في الآونة الأخيرة، لحالات مضايقة ترقى للتصفية والخطف، على يد ميليشيا الردع.

وذكرت المصادر في تصريحات لوكالة “ستيب” السورية، أن الفصائل السورية الموالية لتركيا، يتعرضون لعمليات الخطف والضرب في طرابلس على يد ميليشيا الردع، موضحة أن “الردع”، فصيل متشدد مشابه لجبهة النصرة في سوريا، ويبلغ تعدادهم نحو ألفي مقاتل.

وأوضحت أن ميليشيا الردع، مُجهزة بأحدث الآليات والأسلحة، ويسجّل لها مواقفها المعترضة بشدة على استقدام المرتزقة السوريين عبر تركيا ودفع الرواتب لهم، بذريعة أنَّ رواتبهم أكثر من رواتب الليبيين، وأبناء البلاد أولى بها.

وكانت مصادر مطلعة كشفت، سوء وضع المرتزقة السوريين في ليبيا، موضحة تعرض شاب سوري يقع بقبضة ميليشيا الردع للتصفية، مؤكدين أنَّ “الردع” عملت، الثلاثاء الماضي، على تصفية عنصرين من فرقة الحمزة، وإطلاق مفاوضات حول عنصرين آخرين لا يزالون في قبضتها.

يشار إلى أن ميليشيا الردع باتت تعمل بشكل كامل بما في ذلك “قوة 20 / 20” بقيادة محمود حمزة تحت أوامر وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، كما أنها أفرجت عن كثير من العناصر المتشددة التابعة للجماعة الليبية المقاتلة وجماعة الإخوان المسلمين .

وتضم سجون الردع عدد من العناصر المُتطرفة التابعة التنظيم داعش وشورى ثوار بنغازي، والتي يتم بين الحين والآخر الإفراج عن بعضهم للمشاركة في القتال تحت راية حكومة الوفاق .