إيقاف العمل بمركز مصراتة الطبي بعد اكتشاف حالات كورونا بين الأطباء

أخبار ليبيا24 – صحة

أعلنت إدارة مركز مصراتة الطبي، عن إيقاف استقبال الحالات المرضية بأقسام الباطنة اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى يوم الإثنين المقبل، وذلك بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد ببعض العناصر الطبية والطبية المساعدة بالقسم.

وأوضح المركز، أن هذا القرار جاء بناءً على الاجتماع الطارئ الذي عقد صباح اليوم الجمعة، الذي ضم كل من رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة رئيس اللجنة الطبية باللجنة العليا لمجابهة كورونا مع مدير إدارة الشؤون الطبية و رئيس أقسام الباطنة ومشرفي التمريض بأقسام الباطنة بالمركز.

وأشار مركز مصراتة الطبي، إلى أن هذا الأمر يستوجب إيقاف العمل بقسم الباطنة لأخذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة، بحسب ما نشر على صفحته في “فيسبوك”.

وقد أكد رئيس لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا ببلدية مصراتة حسين الجمل، في تصريحات صحفية، أن هذا القرار جاء كخطوة احترازية لإجراء تعقيم كامل للمركز وأخذ عينات طبية لنحو 120 شخصا من المخالطين، عقب إصابة اثنين من العناصر الطبية.

وتشهد ليبيا وضعا وبائيا مقلقا بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1342 إصابة، منها 997 حالة نشطة فيما بلغ عدد المتعافين 307 حالة و38 حالة وفاة.