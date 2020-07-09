لافروف: حفتر مستعد للتوقيع على وثيقة وقف إطلاق النار

أخبار ليبيا 24 – متابعات



أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، استعداد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر للتوقيع على وثيقة وقف إطلاق النار، لافتا إلى التواصل مع الجانب التركي لإقناع حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج على القبول كذلك بوقف القتال.

لافروف قال ، خلال لقاء صحفي، إنه تحدث مع السراج حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في موسكو، قبل لقاء برلين، عندما كان “الجيش الليبي” يعتقد أن موقفه أفضل، ولم يكن مستعدا لتوقيع الوثيقة التي طرحت وكانت مقبولة من جميع الأطراف، على حد تعبيره.

وأضاف “الآن نرى أن الجيش الوطني الليبي، وفقا لتقييمنا، مستعد لتوقيع هذه الوثيقة ولوقف أعمال القتال، غير أن الحكومة في طرابلس ترفض فعل ذلك، وتعول على الحل العسكري”، متابعا “نعمل مع الجانب التركي في إطار الحوار الذي تم إطلاقه على أعلى المستويات بين رئيسي البلدين”.

وأردف “نواصل العمل في هذا الاتجاه، وسنواصل العمل للوصول إلى مقاربات تسمح بالوقف الفوري لأعمال القتال، والانتقال إلى مناقشة جميع المسائل القانونية الأخرى، خاصة التي ‘رحت في مؤتمر برلين، والتي تم التأكيد عليها مجددا في إعلان القاهرة”.

وأكمل “نحن نرسل إشارات واضحة تماما بأن الخطوة الأولى الرئيسية هي الإعلان عن الوقف التام لأعمال القتال”، مضيفا: “زملاؤنا الأتراك يعملون في هذا المجال مع حكومة الوفاق، ونأمل في أنهم سينجحون في ذلك، للوصول إلى الحل الوحيد الصائب في هذه الظروف الحالية”.

ومن جهتها، نقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية، عن لافروف اليوم الأربعاء، تأكيده بأن روسيا وتركيا تعملان على اتفاق وقف إطلاق نار فورى للصراع فى ليبيا.

وأوضحت الوكالة، في تقرير، نقلته رويترز، أن لافروف أكد استعداد الجيش الوطني للتوقيع على وثيقة لوقف إطلاق النار، مبديا أمله أن تتمكن تركيا من إقناع حكومة الوفاق بنفس الشيء.