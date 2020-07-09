فرنسا تنفي انحيازها لأي طرف في ليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

نفى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، انحياز بلاده لأي طرف للنزاع في ليبيا، مؤكدا على أن باريس تجري محادثات مع جميع الأطراف، وندد بـ”ألاعيب الخداع” التي يمارسها البعض، حسب تعبيره.

وقال لودريان، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء: “أسمع أشياء كثيرة عن أن فرنسا اختارت معسكر المشير خليفة حفتر.. من المهم توضيح كل هذا”، بحسب ما نشرت وكالة “فرانس برس”.

وأوضح لودريان، أن الجيش الليبي بقيادة حفتر حارب داعش حين كان التنظيم يسيطر على بعض المناطق في ليبيا، منوها إلى أن حفتر حاول بعدها في أبريل 2019 الاستيلاء على طرابلس، على حد قوله.

وأكد لودريان، أن فرنسا تدعم الجيش الليبي في حربه ضد داعش، قائلا: “نحن ندعم الجيش الذي قاتل داعش، لكننا لا نقدم له دعما عسكريا فعالا بل المشورة والدعم السياسي”.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي، إلى اغتنام الفرصة عقب هدوء القتال في منطقة سرت والجفرة، لتحويل هذا الهدوء إلى هدنة ثم إلى وقف لإطلاق النار، وفق قوله.