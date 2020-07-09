غوتيريس: توثيق مقتل وجرح 356 مدنيا و400 ألف نازح في ليبيا

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلنت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن ما يقارب 30 ألف شخص اضطروا إلى الفرار من منازلهم نتيجة الأنشطة العسكرية الأخيرة في جنوب طرابلس وترهونة، مما أدى إلى ارتفاع عدد النازحين في ليبيا إلى أكثر من 400 ألف نازح.

وأكدت غوتيريس، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وثقت خلال الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو، وقوع ما لا يقل عن 356 ضحية بين المدنيين، بما في ذلك 102 قتيل و254 جريح من المدنيين، مما يمثل ذلك زيادة بنسبة 172% مقارنة بالربع الأول من عام 2020.

وكما لفت غوتيريس، إلى أن منظمة الصحة العالمية وثقت منذ بداية هذا العام، وقوع ما لا يقل عن 21 اعتداء على المرافق الطبية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الطبي، بحسب ما ذكر الأمين العام أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا عبر الاتصال المرئي المفتوح اليوم الأربعاء.

وونوه غوتيريس، إلى أن الأمم المتحدة تعمل على تقديم الدعم للسلطات الوطنية في حملات التثقيف والتوعية بالمخاطر عبوات الناسفة والألغام، مما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين كانوا يرومون العودة إلى منازلهم، فضلاً عن إصابة أفراد المنظمات الإنسانية غير الحكومية المكلفة بإزالة هذه العبوات القاتلة.

وقال غوتيريس، إنه “مع انتقال خطوط القتال إلى وسط ليبيا، تزايدت الأعمال الانتقامية، ولا تزال وسائل التواصل الاجتماعي تُستخدم للتحريض على الكراهية والعنف مما يزيد من تصدع النسيج الاجتماعي الهش أصلاً”.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أنه بعد استعادة حكومة الوفاق الوطني السيطرة على مدينة ترهونة، تم اكتشاف العديد من المقابر الجماعية، قائلا: “لقد صُدمت من هول هذا الأمر وأذكّر مرة أخرى جميع أطراف النزاع في ليبيا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

ورحب أنطونيو غوتيريس، بقرار مجلس حقوق الإنسان إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان منذ بداية عام 2016 وتعزيز المساءلة، منوها إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت أنها لن تتردد في التحقيق في جرائم الحرب والجرائم المحتملة ضد الإنسانية.

وأشار غوتيريس، إلى أن الأمم المتحدة استجابت إلى طلب خطي من رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، لدعم التحقيق في المقابر الجماعية في 19 يونيو الماضي، مؤكدا استعداد الأمم المتحدة لتقديم المشورة بشأن إجراء التحقيقات وتأمين المقابر الجماعية والآليات الوطنية لمساعدة الضحايا.