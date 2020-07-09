تونس ترصد تحركات مشبوهة داخل حدودها لأربع سيارات قادمة من ليبيا

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، عن رصد تحرّكات مشبوهة لأربع سيارات قادمة من التراب الليبي توغلت داخل المنطقة الحدوديّة العازلة، ليلة الثلاثاء بمنطقة “المنزلة” في مدينة رمادة الحدودية مع ليبيا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن التشكيلات العسكرية العاملة بمنطقة “المنزلة” برمادة رصدت ليلة الثلاثاء (حوالي العاشرة ليلا)، تحرّكات مشبوهة لأربع سيارات قادمة من التراب الليبي وتوغلت داخل المنطقة الحدوديّة العازلة على مستوى الساتر الترابي.

وأضافت الوزارة، أن الوحدات العسكرية تولّت عملا بأحكام القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013، القاضي بالتدرّج في استعمال القوّة، وإطلاق أعيرة ناريّة تحذيريّة في الفضاء لإجبارها على التوقّف لكنّها لم تمتثل لإشارات التوقّف فتمّ في مرحلة ثانية الرمي على مستوى العجلات إلّا أنّها لاذت بالفرار.

وأشارت وزارة الدفاع التونسية، إلى أن المحكمة العسكرية الابتدائية بمدينة صفاقس قد تولت فتح بحث تحقيقي في الغرض، بحسب ما نشرت على موقعها الرسمي.

وأكد الوزارة، أنّ وحدات الجيش الوطني ستبقى جاهزة بكل الوسائل القانونية المتاحة للتصدّي لكلّ محاولات المسّ من سلامة تراب البلاد وأمنها القومي عبر التّصدي للأعمال غير المشروعة كالتهريب والأنشطة الإرهابيّة والجريمة المنظمة.

ودعت الوزارة، كافة المواطنين أمام حساسيّة الوضع الذي تمر به البلاد والمنطقة عموما إلى التعاون مع الوحدات العسكرية والأمنية، بغاية الحفاظ على سلامتهم.