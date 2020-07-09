تسييري طبرق يبحث وصول أول دفعات العالقين من مصر

تسييري طبرق يبحث وصول أول دفعات العالقين من مصر تجهيز الأطقم الطبية والفرق الأمنية لاستقبال العالقين

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مع مديرية الأمن ولجنة التسكين استقبال العالقين التابعين لبلدية طبرق والقادمين من مصر عبر منفذ أمساعد البري .

واتفق الحاضرون على تجهيز الأطقم الطبية والفرق الأمنية لتأمين الفنادق المخصصة بالمدينة لاستقبال العالقين .

حيث شرعت البلدية وبالتنسيق مع اللجان الموجودة في منفذ أمساعد بإعداد قوائم المواطنين المتواجدين بالقطر المصري الشقيق .

وطالب عميد بلدية طبرق من عمداء البلديات بضرورة استقبال المواطنين العالقين التابعين لهم لنقلهم إلى البلديات التابعين لها.