تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا في بلدية زليتن

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلنت لجنة أزمة كورونا ببلدية زليتن تسجيل 29 حالة مخالطة مصابة بفيروس كورونا بمدينة زليتن، إضافة إلى فقدان المتابعة لعدد 3 حالات .

وأوضحت اللجنة أمس الأربعاء أن العدد التراكمي لحالات كورونا في مدينة زليتن بلغ 77 حالة. منها حالتين وفاة و 6 حالات شفاء .

وفي سياق ذا صلة، أفاد رئيس غرفة الطوارئ بلجنة إدارة أزمة جائحة كورونا ببلدية زليتن عقيد أمحمد الصداعي أنه تم إغلاق المداخل والمخارج الرئيسية لمنطقة كعام زليتن الأربعاء .

الصداعي أوضح في تصريحات صحفية أن هذه الخطوة لاحتواء انتشار فيروس كورونا جاءت بعدما اتخذت اللجنة في اجتماعها يوم الثلاثاء جملة من الإجراءات التي تساعد سكان المنطقة على الالتزام بمنازلهم و عدم التجمع بعدما اعلنت منطقة كعام موبوءة.

و شدد على المواطنين بضرورة التعاون مع غرفة الطوارئ و عدم الخروج من المنطقة و عدم الدخول إلى منطقة كعام مهما كانت الأسباب حفاظا على صحة الجميع .