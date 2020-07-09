تدشن المنصة الإلكترونية الخاصة بالتعليم التقني والفني

أخبار ليبيا 24 – خاص

دشن وزير التعليم بالحكومة الليبية الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز، بمقر الهيأة الوطنية للتعليم التقني والفني، المنصة الإلكترونية للتعليم عن بعد، الخاصة بالهيأة الوطنية للتعليم التقني والفني .

وزير التعليم بالحكومة الليبية قال خلال حفل التدشين أمس الأربعاء إنه تم الإطلاع على البوابة الإلكترونية للتعليم التقني ويعتبر عمل مميز يضاف لأعمال الهيئة .

وأضاف أن الجميع يعلمون أننا نواجه تحديات كبيرة نتيجة تعطيل الدراسة بسبب وباء كورونا لكن بعزيمة الرجال نستطيع أن نعمل على عدم ضياع العام الدراسي لأبنائنا الطلبة ونضع خطط للعام القادم بحيث تنطلق الدراسة في موعدها .

وأشار وزير التعليم إلى أنه خلال اليومين المقبلين سيصدر قرار حول الدراسة بعد الاجتماع باللجنة العليا لمجابهة كورونا واللجنة الطبية الاستشارية بحيث تتقيد اللجنة بتوفير كافة المستلزمات الصحية التي تضمن المحافظة على الطلبة والمعلمين والعاملين في قطاع التعليم .

وكان حفل افتتاح المنصة الإلكترونية للتعليم عن بعد قد شهد حضور رئيس الهيأة، ومدراء الإدارات بها، وعمداء كليات التقنية ومدراء المعاهد العليا، ومراقب التربية والتعليم بمراقبة تعليم بنغازي .