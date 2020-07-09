بوشناف يأمر بضبط المتسولين داخل المدن

أخبار ليبيا24

طالب وزير الداخلية بالحكومة الليبية إبراهيم بوشناف من روؤساء الأجهزة الأمنية ومدراء الإدارات العامة ومدراء الأمن كل فيما يخصه بضبط المتسوليين داخل المدن.

وشدد بوشناف في قراره على ضرورة ضبط المتسولين على امتداد الطريق الساحلي والاستدلال معهم وترحيل الوافدين وإحالة تقرير إلى وزارة الداخلية خلال أسبوعين من إصداره لهذه التعليمات .

الجدير بالذكر أن ظاهرة التسول انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة على الطرقات في مختلف المدن ويمتهن هذة المهنة العديد من الليبيين والأجانب وأغلبهن من النساء ويحملن أطفالا لإجبار المارة على التعاطف معهن.