بوريل: انتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا بشكل يومي دون عقاب

بوريل: انتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا بشكل يومي دون عقاب

أخبار ليبيا24 – سياسة

أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن جميع الأطراف تنتهك الحظر المفروض على توريد السلاح إلى ليبيا بشكل يومي.

ودعا بوريل خلال كلمته في الجلسة الافتراضية لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.

وقال بوريل: “علينا العودة إلى التزاماتنا في برلين بداية من حظر السلاح والذي تنتهكه جميع الأطراف بشكل يومي دون عقاب”، داعيا إلى “وقف فوري لإطلاق النار والتدخلات الخارجية التي تغذي النزاع”.

يشار إلى أن الجلسة الافتراضية لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة الليبية عقدت أمس الأربعاء بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.