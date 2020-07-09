الوطنية للنفط تدعو للسماح بتحميل النفط من خزانات ميناء السدرة

أخبار ليبيا24

دعت المؤسسة الوطنية للنفط جميع الأطراف الليبية لدعم المؤسسة والسماح لناقلة في وضع الاستعداد حاليا في منطقة المخطاف في ميناء السدرة النفطي لبدء تحميل النفط الخام من خزانات الميناء.

وطالب المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها بمغادرة جميع المرتزقة الأجانب والجماعات المسلحة ميناء السدرة على الفور.

وأشارت إلى أنه في إطار عملية برلين الجارية ، اجتمعت مجموعة العمل الاقتصادي حول ليبيا أمس ، وكررت دعمها الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط في رفع القوة القاهرة عن صادرات النفط على الصعيد الوطني.