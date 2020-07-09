الهواري يستقبل ثلاث حالات مصابة بكورونا
أخبار ليبيا24
أعلنت إدارة مستشفى الهواري العام بنغازي اليوم الخميس عن استقبال ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا.
وأوضحت إدارة المستشفى أن حالتين من بنغازي تعودان لامرأة عمرها 63 سنة و رجل عمره 31 سنة وحالة لعائد من سبها رجل عمره 64 سنة.
وأشارت إدارة مستشفى الهواري إلى أن الطاقم الطبي قدم للحالات التي تم استقبالها الخدمات الطبية و الاحترازية.
وبهذه الإصابات ارتفعت إجمالي الحالات المصابة داخل قسم الإيواء بمستشفى الهواري إلى 40 حالة مصابة بفيروس كورونا من رجال ونساء وأطفال.