الهواري يستقبل ثلاث حالات مصابة بكورونا

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أعلنت إدارة مستشفى الهواري العام بنغازي اليوم الخميس عن استقبال ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت إدارة المستشفى أن حالتين من بنغازي تعودان لامرأة عمرها 63 سنة و رجل عمره 31 سنة وحالة لعائد من سبها رجل عمره 64 سنة.