الكهرباء تعيد تشغيل الوحدة الخامسة بمحطة شمال بنغازي الكهرباء: الوحدة الخامسة كانت قد تعطلت بسبب رداءة الوقود

أخبار ليبيا24

أعادت الشركة العامة للكهرباء في بنغازي تشغيل الوحدة الخامسة بمحطة شمال بنغازي بعد خروجها عن الخدمة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، الذي تسبب في انقطاعات متكررة للكهرباء بشرق البلاد.

وأعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، أن إرجاع الوحدة الخامسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي للعمل من جديد سيسهم نسبيا في استقرار الشبكة الكهربائية، وكذلك تقليص العجز الموجود حاليا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة، ربيع خليفة، أن سبب خروج هذه الوحدة عن العمل، خلال الفترة الماضية، هو انسداد في فلاتر الوقود بسبب رداءة الوقود الخفيف الموجود حاليا، وكذلك تعطل منظومات معالجة الوقود بسبب كثرة الشوائب في الوقود، بحسب إفادة إدارة التحكم الشرقية.

وقال خليفة، إن مهندسي وفنيي محطة كهرباء شمال بنغازي، نجحوا في إصلاح الأعطال وإرجاع الوحدة للعمل من جديد.

وأفاد، أن العجز القائم حاليا في الكهرباء سببه نقص في إمدادات الوقود من المصدر سواء الوقود الثقيل أو الخفيف وليس عجز في التوليد.

وقال، “بعد التواصل مع الجهات المسؤولة سيتم تزويدنا بالكميات المتفق عليها الأيام القادمة حتى تستعيد الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية استقرارها الكلي التي كانت عليه”، مؤكدًا أن هذا الوضع غير دائم وفور توفر الكمية الكافية من الوقود ستستعيد الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية استقرارها.