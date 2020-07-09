القبض على سودانيان يمتهنان صناعة العسل المغشوش و السحر

العسل المغشوش مصنوع من مواد فاسدة وغير صالحة للاستخدام البشري

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أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة من القبض أمس الأربعاء على شخصين من الجنسية السودانية في مدينة أجدابيا يمتهنان صناعة العسل المغشوش والمصنوع من مواد فاسدة وغير صالحة للاستخدام البشري .

وأوضح جهاز ومكافحة الظواهر السلبية أنه وبعد التحري ودقة المعلومات تبين بأن الشخصان يمتهنان أعمال السحر والشعوذة لتضاف هذه القضية إلى القضية الأساسية .

وأشار الجهاز إلى أنه تم تحويل المقبوض عليهم إلى جهات الاختصاص لتكملة بقية الإجراءات القانونية .

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