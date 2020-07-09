الشاطر يصف جلسة مجلس الأمن بــ”سوق الكلام” الشاطر : من شاركوا في غزو ليبيا ذرفوا دموع التماسيح بمجلس الأمن

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، جلسة مجلس الأمن، أمس الأربعاء، بشأن ليبيا، واصفًا إياها بـ”جلسة سوق الكلام”.

الشاطر ذكر في تدوينة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن جلسة مجلس الأمن الدولي، أفرزت زخمًا من القلق عن ليبيا.

وأردف أن الذين يشاركون فيما وصفه “غزو ليبيا” ذرفوا دموع التماسيح، مُستدركًا “مصطلح الأطراف المتنازعة خاطئ، وما يحدث غزو مسلح لدولة ذات سيادة، وعملية الكرامة انتحلت صفة الجيش، وعناصرها من متمردين ومرتزقة وإرهابيين”.

وشهدت جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت، أمس الأربعاء، لمناقشة التطورات في ليبيا، إجماعًا من الدول على رفض التدخلات الأجنبية وسيطرة الميليشيات على مقدرات الشعب الليبى، فيما شددوا على ضرورة اللجوء لحل سياسى يضمن اتفاقا لوقف إطلاق النار.