الحكم محمد الهوني يعلن إصابته بكورونا ويروي تفاصيل كشف المرض

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أعلن حكم كرة القدم، محمد الهوني، إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد اجراء اختبارات الفيروس يوم الأربعاء في بنغازي.

وقال الهوني، على حسابه في فيسبوك، تحت وسم “الدولة والصحة في خطر”، “ظهرت لدي أعراض الفيروس منذ 3 أيام. توجهت مسرعاً إلى مركز بنغازي الطبي، أخذوا عينة PCR وقالوا ما عندنا مكان للحجر وأمشي أحجر روحك في الحوش وعلى أساس النتيجة تطلع صبح يوم الأربعاء”.

وتابع، “المهم مشيت وحجرت نفسي ليلتين وطلعت صبح الأربعاء للمركز وقعدت ننتظر في النتيجة لعند الساعة 3 مساءً شوي قالوا مواد التحليل ناقصة وخلي نديرولك تحليل دم وكان طلع سالب تروح”.

وأضاف، “المهم سحبوا الدم وطلعت النتيجة سالبة ع كلامهم وعلى حسب الورقة اللي عطوها ليا وخشيت للمستشفى تم علاجي من قبل أحد الأطباء وتم وضعي في الملاحظة لمدة ساعة وبعدها قالولي أمشي روح”.

وقال الهوني، “روحت وكان وضعي الصحي جيد وخالطت العائلة والأصدقاء، ومع الساعة 12 ليلاً اشتد الصداع وارتفعت درجة الحرارة توجهت للمركز مجدداً والدكتور قالي أنت موسوس بس وقالي وأنت مروح خوذ حبتين بنادول إكسترا وأرقد”.

وأضاف، “روحت بنرقد نسمع في الرسائل لقيتهم جماعة الـ PCR قالولي تواصل معانا سريعًا. اتصلت بيهم قالولي نتيجة العينة موجبة واتجهت لمستشفى الهواري العام، وللأمانة حسن الاستقبال والمعاملة في مستشفى الهواري شيء كبير ويشكر”.

وقال، “اهو توا في الهواري، وبدوا فيا فحص وتحاليل وربنا يسهل من عنده. دعواتكم لي بالشفاء العاجل وبسلامة المخالطين من العائلة والأصدقاء والأطباء”.