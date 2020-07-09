الجيش المصري ينفذ مناورة حسم 2020 قرب ليبيا
مناورة للجيش المصري بجميع فروعه
أخبار ليبيا24
بدأ الجيش المصري اليوم الخميس في تنفيذ المرحلة الرئيسية في المناورة البرية والبحرية “حسم 2020” في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك بعد يوم واحد من إعلان القوات البحرية التركية، إجراء مناورات بحرية ضخمة قبالة السواحل الليبية.
وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن المناورات تشارك فيها جميع الأفرع الرئيسة للقوات المسلحة المصرية، “البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي”.
وتأتي هذه المناورات بعد يوم واحد من إعلان القوات البحرية التركية، إجراء مناورات بحرية ضخمة قبالة السواحل الليبية خلال الفترة المقبلة، في 3 مناطق مختلفة، وسيحمل كل منها اسما خاصا وهي “بربروس” و”ترجوت رئيس” و” تشاكا باي”.
وذكر تلفزيون القاهرة والناس على تويتر، أن “القوات المسلحة بأفرعها الرئيسية تنفذ المناورة “حسم 2020 ” على الاتجاه الاستراتيجي الغربي”.