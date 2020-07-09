الجزائر تحذر من خطورة تدهور الوضع في ليبيا على أمن المنطقة

الجزائر تحذر من خطورة تدهور الوضع في ليبيا على أمن المنطقة

أخبار ليبيا24 – سياسة

حذر وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، من خطورة تدهور الوضع في ليبيا وتداعياته على أمن المنطقة بكاملها، على حد قوله.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها بوقادوم في الجلسة الافتراضية لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة الليبية التي عقدت أمس الأربعاء بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

ودعا بوقادوم، جميع الأطراف الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الليبي لتكثيف الجهود لإيجاد حل للأزمة بما يضمن وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، بحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية.

وأكد بوقادوم، على المقاربة الجزائرية التي تحظى بقبول جميع الأطراف الليبية والقائمة على حقن الدماء، وحث الأشقاء في ليبيا على انتهاج خيار الحوار كسبيل وحيد لإيجاد حل سياسي للأزمة وفقا للشرعية الدولية ومخرجات مؤتمر برلين، وذلك مع المراعاة التامة والاحترام الكامل لإرادة الشعب الليبي.