اتحاد القوة البدنية ينظم تأبين للبطل “علي الصبيحي” الصبيحي من أكبر لاعبي القوة البدنية سنًا وتحصل على عديد البطولات

أخبار ليبيا 24 – خاص

نظم الاتحاد الليبي للقوة البدنية تأبين للرياضي علي الصبيحي الذي توفي خلال الأيام الماضية .

وجاء التأبين بحضور رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية منير الشويهدي، و أعضاء الاتحاد ولفيف من الحكام والرياضيين ومتابعي لعبة القوة البدنية .

وقدم الاتحاد الليبي درع وشهادات تكريم لأسرة الفقيد، وقدمت خلال التأبين كلمات ذكر فيها مناقب الرياضي وأبرز إنجازاته .

ويعتبر الصبيحي من أكبر لاعبي القوة البدنية سنًا، حيث ولد عام 1956 وسبق وأن تحصل على عديد البطولات منها بطولة ليبيا عام 2019 وبطولة المنطقة الشرقية في مواسم 2018و2019، و2020 كما حقق بطولة عيسى المجعوك 2018، كما تم اختياره للمنتخب الليبي لبطولة العالم في كندا عام 2018، وبطولة أفريقيا 2020 بجنوب أفريقيا .