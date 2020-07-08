وزير خارجية ألمانيا: حان الوقت لوقف “العبث الساخر” في ليبيا

أخبار ليبيا24

قال وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، إنه حان الوقت لوقف “هذا العبث الساخر” للأزمة الليبية، مشددًا على وضع حد للتدخل الأجنبي في البلاد.

وأضاف ماس، في كلمة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء أن “التدخل الأجنبي يبقى المحرك الرئيسي للصراع في ليبيا، لذا يجب وضع حد له”، مشيرًا إلى أن هذا يعني، أنه لا مزيد من الطائرات والدبابات والشاحنات أو سفن الشحن المليئة بالأسلحة، وأيضًا “لا مزيد من الأكاذيب”.

وشدد ماس، على ضرورة استخدام الإجراءات المتاحة، بما في ذلك العقوبات المستهدفة، للتأكد من أن ليبيا لم تعد ساحة المعركة في حرب أجنبية.

وطالب ماس، بوقف (الصفقات الخلفية) التي ينفذ من خلالها اللاعبون الأجانب مجالات النفوذ. وقال، “بدلاً من ذلك، يجب أن نتحد خلف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، لمساعدة الشعب الليبي على إيجاد حل سياسي، ولتحقيق سلام دائم، والحفاظ على وحدة أراضي ليبيا وسيادتها”.

وأضاف، “أن الهدوء الحالي في ساحات القتال في ليبيا هش جدًا، وواجبنا هو ترجمته إلى وقف إطلاق نار نتفاوض عليه الآن، في إطار محادثات 5 + 5 برعاية الأمم المتحدة”.

وقال ماس، “إننا ندعو أطراف النزاع إلى إنهاء هذه المفاوضات بنجاح دون شروط مسبقة ودون مزيد من التأخير”.

وأضاف، “يمكن أن تكون الخطوة الأولى المهمة هي حل نزع السلاح عن سرت والجفرة”، مشيرًا إلى أن ذلك يجب أن يترجم على أرض الواقع.