مصر تطلق قمرا صناعيا لتأمين الحدود الغربية مع ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت مصر للمرة الثانية خلال أسبوع أنها تراقب حدودها الغربية مع ليبيا باستخدام الأقمار الصناعية.

وكشف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية محمد القوصي أن القمر الصناعي المصري «طيبة-1»، يساهم في تأمين الحدود المصرية الليبية، موضحا أن الحدود بين مصر وليبيا 1100 كم، وأن تأمين الحدود بتلك المسافة وبالمعدات التي تستخدم العامل البشرى في ظروف شديدة القسوة لا تُعطي نسبة تأمين على مدار الساعة ولا نسبة تأمين 100%، لذلك يتم استخدام تكنولوجيات الأقمار الصناعية في تأمين الحدود.

وأوضح القوصي، أنه يتم استخدام محطات صغيرة تنتشر على طول الحدود متصلة بوسائل التأمين من كاميرات تراقب الحدود وأجهزة الرادار والمستشعرات التي تشعر بأي متغيرات وكل هذه الوسائل ترتبط بمحطات إرسال واستقبال مع الأقمار الصناعية.

وأضاف أن وسائل التأمين تعطي المعلومات للمحطات التي بدورها ترسلها للقمر الصناعي ليرسلها لمركز قيادة في مكان ما الذي بدوره يتعامل مع المعلومات التي يستقبلها، وهو ما يعطي ميزة قوية في تأمين الحدود على مدار الساعة.

وتابع “القمر الصناعي موجود حاليا في المدار المخصص له وهو المدار الثابت على ارتفاع 36 ألف كيلو من سطح الأرض ويتم التحكم فيه حاليا من مصر”.

ويعتبر القمر المصري “طيبة -1″، أول قمر صناعي في مصر لأغراض الاتصالات، بما يمثل نقلة كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويساهم في دعم جهود التنمية الشاملة في مصر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتماعاً لمتابعة تأمين هذه الحدود، تم بعده الإعلان عن استخدام القمر الصناعي لهذا الغرض.