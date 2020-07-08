كورونا يختطف طبيبة ليبية مقيمة في مصر 

أخبار ليبيا24

أعلنت وسائل إعلام مصرية عن وفاة طبيبة الأسنان الليبية ميرام الفلاح عن عمر يناهز 33 عاماً، إثر إصابتها بفيروس كورونا موضحة أنها كانت حامل في الشهر الثامن.

وبحسب الإعلام المصري تم نقل الدكتورة الفلاح إلى مستشفى قصر العيني الفرنسي في حالة متدهورة، وبذل الأطباء جهودًا خارقة لإنقاذها، وتم وضعها على جهاز الرئة الصناعية، ولكن لم تنجح محاولات إنقاذها.

وأعلنت عن إصابة الفلاح بفيروس كورونا منتصف شهر يونيو الماضي، وهي في شهرها الثامن من الحمل، وتم حجزها بمستشفى في المهندسين وتم توليدها مبكراً لإنقاذ الجنين ومحاولة إنقاذها.

وظلت الطبيبة الليبية 10 أيام بمستشفى المرأة بالمهندسين، وأجريت لها عملية قيصرية وولدت طفلة.

يشار إلى أن ميرام الفلاح من مدينة الزاوية وخريجة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومتزوجة وتعيش في مصر، منذ سنوات.