قطبي الشر تدفعان 30 مليون دولار شهريًا للمرتزقة في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نقلت صحيفة ألمانية واسعة الانتشار، عن مصادر رسمية تركية لم تسمها، تأكيدها بأن أنقرة والدوحة تدفعان 30 مليون دولار شهريا للمرتزقة السوريين، الذين يقاتلون بجانب مليشيات حكومة الوفاق؛ بواقع 2000 دولار لكل مقاتل.

وأوضحت صحيفة “دي فيلت”، في تقرير لها، أن أنقرة بالتعاون مع الدوحة أرسلت 15 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا منذ بداية تدخلها لدعم حكومة الوفاق في حربها ضد قوات الجيش الوطني التي تسعى لتحرير طرابلس من المليشيات المسيطرة عليها.

وأضافت أنه رغم معاناة تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة وسط ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتلقي قطاع السياحة ضربة قوية بسبب فيروس كورونا المستجد، تدفع مبالغ ضخمة للمرتزقة ما يضاعف أزمتها الاقتصادية.

وأشارت الصحيفة إلى عمل تركيا على استعادة أموالها من حكومة الوفاق خصما من مقدرات الشعب الليبي، مؤكدة أن وثائق مسربة نشرت مؤخرا، أن المصرف المركزي بطرابلس حول أكثر من 160 مليون دولار إلى شركة تركية تدعى شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية SSTEK.

وأكدت أن تدخل تركيا في ليبيا ليس عملا خيريا إسلاميا، ولا دعما لجماعة الإخوان التي تسيطر على حكومة الوفاق، لكن أنقرة تستغلها بنجاح لتحقيق أهدافها وأطماعها، موضحة أن تركيا تتدخل في ليبيا من أجل كسر الحصار المفروض عليها في منطقة البحر المتوسط من قبل مصر واليونان وقبرص، ووضع يدها على جزء من احتياطات الغاز في قاع البحر.

ولفتت الصحيفة الألمانية أيضا إلى حقيقة المطامع التركية من وراء دعمها لحكومة الوفاق؛ حيث تسعى لحصول شركاتها على عقود ضخمة بمليارات الدولارات في عمليات إعادة إعمار ليبيا بعد انتصار حلفائها في الحرب الدائرة هناك.

ودأبت حكومتي تركيا وقطر على إرسال الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق، وتستخدم أنقرة سفنًا عسكرية تابعة لها موجودة قبالة السواحل الليبية في هجومها الباغي على الأراضي الليبية بما يخدم أهدافها المشبوهة، والتي تساعدها في ذلك حكومة الوفاق المسيطرة على طرابلس وتعيث فيها فسادًا.

كما تحظى المليشيات المسلحة في ليبيا بدعم عسكري من الحكومة التركية التي مولتها بأسلحة مطورة وطائرات مسيرة وكميات كبيرة من الذخائر، إضافة إلى ضباط أتراك لقيادة المعركة وإرسال الآلاف من المرتزقة السوريين للقتال إلى جانب المليشيات.