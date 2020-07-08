غوتريتش يندد بالتدخل الخارجي في ليبيا ويطالب برحيل المرتزقة

أخبار ليبيا24

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، إن الأزمة الليبية دخلت مرحلة جديدة مع وصول التدخل الخارجي لمستويات لم يسبق لها مثيل، وذلك مع تواصل إرسال تركيا لمعدات حربية ضخمة ونيتها في تدشين قواعد عسكرية لها في الوطية ومصراتة.

وأعرب، غوتيريش خلال اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي، عن غضبه الشديد إزاء الاحتشاد العسكري حول مدينة سرت والتدخل الخارجي المباشر في انتهاك لحظر الأمم المتحدة للأسلحة.

وقال غوتيرش إن “مناقشاتنا الحالية تركز على ضرورة رحيل المرتزقة من ليبيا وإنه يجب وقف التصعيد في ليبيا والذهاب للحوار”، مضيفا أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تبذل الجهود لخفض التوتر في ليبيا، بما يشمل إنشاء منطقة منزوعة السلاح محتملة في البلاد، من أجل تنفيذ الاتفاقات المبرمة وإنقاذ الأرواح.