صنع الله يجدد الدعوة لتسهيل تصدير النفط

أخبار ليبيا24

جدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء، الدعوة لجميع الأطراف الليبية لتسهيل عمل المؤسسة الوطنية للنفط، تماشياً مع الإجماع الليبي والدولي الواضح على رفع القوة القاهرة ولاستئناف مهامها الحيوية.

وأشارت المؤسسة، إلى أنها حاولت اليوم اجراء العمليات الفنية لتحميل ناقلة النفط الخام الكبيرة جدًا (VLCC) المسماة دلتا أوشن في ميناء السدرة النفطي، إلا أنه لم يسمح حرس المنشآت النفطية للناقلة بدخول الميناء.

وأكد صنع الله، إن المؤسسة الوطنية للنفط مستعدة لاستئناف تصدير النفط على الفور.

وقال، “إن المؤسسة مستمرة في مشاوراتها مع جميع الأطراف لإيجاد طرق للمضي قدماً بما يضمن سلامة العاملين ومرافق المؤسسة الوطنية للنفط”.