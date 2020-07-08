تأسيس تكتل فزان النيابي لرسم خارطة جديدة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن عدد من نواب فزان عن تأسيس تكتل فزان النيابي، وفق مجموعة من الأسس والأهداف التي قالوا إنها بمثابة وثيقة تأسيسية وميثاق شرف للتكتل، مؤكدين على وحدة التراب الليبي واستعادة السيادة الوطنية.

وأشار النواب، الذين توافقوا على هذه الأهداف، في بيانٍ لهم، إلى أهمية التشاور مع النخب السياسية والمثقفين والأعيان والمشايخ ومؤسسات المجتمع المدني في فزان بخصوص كل الأمور السياسية والاجتماعية المتعلقة بفزان.

وأكدوا على أهمية التواصل مع أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة للمجلس مجتمعًا، ودعم الحوار السياسي والمجتمعي بين الأطراف الليبية، والوقوف ضد كل التدخلات الأجنبية بممختلف أشكالها، والتوزيع العادل للثروة والعدالة الاجتماعية لتنمية وتطوير فزان وترسيخ مبدأ المشاركة السياسية.

ولفت النواب إلى أن هذا التكتل يأتي انسجامًا مع المبادرات السياسية التي ركزت على محور العمل البرلماني المبني على قاعدة تأسيس الكتل البرلمانية وتماشيًا مع التوجه العام للمرحلة القادمة نحو آفاق العمل الجماعي الذي يوفر تكتلاً مؤثرًا وفعالاً وانطلاقًا من المحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة والنهوض بالعمل البرلماني للمشاركة في رسم خارطة جديدة لحلحلة الأزمة الليبية التي كانت فيها فزان المنطقة الأكثر تضررًا سياسيًا وخدميًا.

ويتكون تكتل فزان النيابي من النواب؛ المهدي مسعود الأعور، ومعاذ رافع مسعود، ومحمد ابراهيم تامر، ومفتاح عيسى الكرتيحي، وخديجة أحمد الزروق، وحسن أبوبكر صالح، وفاطمة أبوبكر سعده، ومصباح دومة وحيدة، وأبوصلاح عبد السلام شلبي، ومحمد معتوق أجديد، وأحمد الشارف الصغير، ومحمد علي امدور، وعلي السعيدي القائدي، وعبدالسلام محمد المرابط.