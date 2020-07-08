المسماري: الغزو التركي لليبيا مسألة وطنية لا يمكن الاختلاف عليها المسماري: ما يفعله أردوغان في ليبيا احتلال

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أكد الناطق باسم القائد العام للجيش، اللواء أحمد المسماري، على أن ما تتعرض له ليبيا من غزو واحتلال تركي مسألة وطنية ولا يجب الاختلاف عليها بين الليبيين على الإطلاق، مشيرًا إلى أن من العيب أن يقاتل الليبي أخيه الليبي تحت راية الغزو التركي.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي، “إن ما يفعله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا استعمار واحتلال وغزو ومن العيب أن يقاتل الليبي أخيه من أجل السيطرة على ثرواتنا ومقدراتنا”.

وحذّر المسماري، من تحويل ليبيا إلى قبرص التركية، وقال إن “سيطر أردوغان على ليبيا ستصبح بلادنا مثل قبرص التركية”.

وشدد المسماري على أن “إن المحافظة على الاستقلال والمحافظة على السيادة والمحافظة على مقدرات الدولة واجب وطني ويجب أن يتوحد الليبيين ويضعوا كل الخلافات جانبا لدحر الأتراك.