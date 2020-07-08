الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية تناشد تسهيل دخول الليبيين العالقين في مصر 

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناشدت الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة الحكومة الليبية والقيادة العامة التدخل لتسهيل دخول الليبيين العالقين في مصر.

وقال رئيس الغرفة ابراهيم الجراري لـ”أخبار ليبيا24” :“بحكم عملنا في الغرفة الاقتصادية المشتركة وصلتنا عديد النداءات من قبل كثير من المواطنين الليبيين العالقين في مصر والذين تقطعت بهم السبل وأغلبهم تواجدوا من أجل العلاج”.

تتواصل معاناة جائحة فيروس كورونا على مستوى العالم ولأكثر من سبعة أشهر ما أدى إلى معاناة الجميع سيما العالقين في الخارج والذين تضاعفت معاناتهم في كل الدول وخلال هذه الايام و

وأضاف الجراري :“اليوم هم في أشد الحاجة للعودة للوطن خصوصا وأن عيد الأضحى على الأبواب فنأمل من مجلس النواب ومن القيادة العامة للجيش الليبي ومن الحكومة الليبية ومن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا العمل على عودة العالقين جميعا خلال هذه الأيام حتى لا تحرمهم فترة الحجر الصحي من قضاء العيد مع أهلهم وذويهم”.

وتابع رئيس اللجنة :“كما تابعنا عودة كثير من مواطني المنطقة الغربية بالتنسيق مع المندوبية الليبية في القاهرة التي شرعت في تسيير رحلتين يوميا بين مطاري برج العرب ومعيتيقة متناسية المنطقة الشرقية التي فيها ثلاث مطارات دولية”.

وختم الجراري حديثه :“نجدد هذا النداء بضرورة العمل على تسيير الرحلات الجوية والبرية لعودة كل العالقين لوضع حدا لهذه المعاناة”.