الاستشارية لمكافحة كورونا تبدي رأيها في التعامل مع حالات الاشتباه والمؤكدة

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وجهت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا، اليوم الأربعاء، كتاباً لوزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا سعد عقوب، بشأن رأيها عن كيفية التعامل مع حالات الاشتباه والحالات المؤكدة بإصابتها بوباء كورونا.

وقالت اللجنة الاستشارية في كتابها، “كل مدينة بها مركز عزل تتحمل مسؤولية التعامل مع حالات الاشتباه والحالات المؤكدة التي تظهر في نطاق المدينة والمناطق المحيطة بها، ويمنع إحالة الحالات إلى مدن أخرى إلا في الحالات القصوى ويكون ذلك بعد التنسيق مع المستشفى التي ستحال له الحالة والتأكد من توفر سرير لإيواء الحالة”.

وتابعت اللجنة في كتابها “بالنسبة لحالات مدينة بنغازي وما حولها يكون التعامل معها، حالات الاشتباه يتم إيوائها في البرج الثالث بمركز بنغازي الطبي، والحالات المؤكدة يتم إيوائها في مستشفى الهواري العام ومستشفى الأمراض الصدرية الكويفيةّ بحسب الجدول المعتمد.

وأوضحت اللجنة أنه بحسب الجدول ينص على أن أيام السبت والأحد والإثنين من كل أسبوع يستقبل الحالات المؤكدة مستشفى الهواري العام، وأيام والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع يستقبل الحالات المؤكدة مستشفى الأمراض الصدرية الكويفية، ويبقى يوم الجمعة بالتبادل مابين مستشفى الهواري العام ومستشفى الكويفية، وبالنسبة لمصحة الإرادة بينغازي تختص باستقبال حالات الاشتباه.

وطالبت اللجنة وزير الصحة بالتنبيه على اللجان الفرعية ومدراء المراكز بأن اللجنة الاستشارية الطبية هي لجنة استشارية فقط.