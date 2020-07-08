الاستشارية طبرق: نحن في انتظار نتائج تحاليل 18 حالة اشتباه كورونا 

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس اللجنة الاستشارية طبرق فرج الجالي لـ”أخبار ليبيا24″ لدينا تحاليل لـ 18 حالة اشتباه بفيروس كورونا ننتظر نتائجها.

وأضاف الجالي :”تم إرسال العينات إلى المختبر المرجعي في بنغازي الأسبوع الماضي ولم تصلنا النتائج حتى الآن بسبب نقص مواد التشغيل والحالات موجودة بالعزل”.

وتابع رئيس اللجنة :“نحن في انتظار نتائج تحاليل 260 حالة مسح عشوائي تم أخذها الأيام الماضية من عدد من الأحياء بمدينة طبرق بسبب نقص مواد التشغيل”.

يشار أن اللجنة الاستشارية قد اشتبهت في عدد 18 حالة مصابة بفيروس كورونا في طبرق منهم 16 حالة هجرة غير شرعية وحالة مخالطة وحالة قادمة من مصر.