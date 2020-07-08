الإعلان عن “تكتل فزان النيابي” في مجلس النواب

الإعلان عن “تكتل فزان النيابي” في مجلس النواب

أخبار ليبيا24

أعلن مجموعة من أعضاء في مجلس النواب عن فزان في مدينة طبرق اليوم الإربعاء عن “تكتل فزان النيابي” للمشاركة في رسم خارطة جديدة لحلحلة الازمة الليبية التي كانت فيها فزان المنطقة الاكثر تضررًا سياسيًا وخدميًا.

وأصدر تكتل فزان النيابي الذي ضم أربعة عشر نائب في بيان له – عبر موقع مجلس النواب – جملة من الأسس والأهداف تكون بمثابة وثيقة تأسيسية وميثاق شرف له.

وشدد التكتل على ضرورة الحفاظ على وحدة التراب واستعادة السيادة الوطنية.

وأكدوا على ضرورة التشاور مع النخب السياسية والمثقفين والأعيان والمشايخ ومؤسسات المجتمع المدني في فزان بخصوص كل الامور السياسية والاجتماعية المتعلقة بفزان.

ودعا التكتل إلى التواصل مع أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة للمجلس مجتمعًا، ودعم الحوار السياسي والمجتمعي بين الأطراف الليبية

وأعلن تكتل فزان النيابي وقوفه ضد كل التدخلات الاجنبية بمختلف أشكالها

وشدد على التوزيع العادل للثروة والعدالة الاجتماعية لتنمية وتطوير فزان وترسيخ مبدأ المشاركة السياسية.